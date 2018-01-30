В Израиле задержали нелегалов из Грузии и Украины

30.01.2018 19:10 В Израиле задержали нелегалов, граждан Грузии и Украины. По информации Иммиграционного управления Израиля, в целом задержаны 16 человек.



По их же информации, граждан Грузии и Украины задержали в Тель-Авиве и Рамале. У них не было соответствующей визы. Все задержанные дважды подавали заявку на предоставление убежища, но получили отказ.

















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