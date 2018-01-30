На станции метро «Варкетили» разбирают обвалившийся потолок

30.01.2018 20:35 Пострадавшие сегодня утром в результате обрушения потолка на станции метро «Варкетили» остаются в стационаре под наблюдением врачей. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии со ссылкой на министерство здравоохранения.



Общественный вещатель также распространяет кадры, на которых видно, как рабочие разбирают обвалившуюся конструкцию подвесного потолка. После аварии станция была закрыта — поезда на ней не останавливаются.

14 пострадавших проходят лечение в клиниках Тбилиси. По данным ведомства, пострадавшим уже провели соответствующие обследования и хирургическое вмешательство различного типа. Как говорится в информации, состояние пациентов стабильное и их жизни не угрожает опасность.



Пострадавших навестил министр труда, здравоохранения и социальной защиты Давид Сергеенко. Он лично получил информацию об их состоянии от лечащих врачей.



Как уже сообщалось, ремонт на станции «Варкетили» завершился четыре месяца назад, в сентябре 2017 года. Работы осуществила компания «Кварелреммшени», которая выиграла соответствующий тендер, проведенный мэрией.



В результате ремонта был обновлен верхний и нижнию вестибюль станции, был отремонтирован наклонный тоннель, почистили гранитный пол и мрамор, а также смонтированы новые операторские будки, турникеты и современная система навигации.



По данным действующего мэра Тбилиси Кахи Каладзе, этот проект обошелся в 347 тысяч 852 лари (около 140 тысяч долларов). Работы начались в 2016 году и завершились в августе 2017 года.



В связи с инцидентом в метро началось следствие, возбуждено уголовное дело. По сообщениям ряда СМИ, владелец компании «Кварелреммшени» Георгий Джохаридзе уже вызван в прокуратуру для опроса.



Согласно выписке из документов, Георгий Джохаридзе является основателем и владельцем 100% доли компании.



По данным Общественного телевидения, «Кварелреммшени» также занималась ремонтом школ и детских садов в Кахетии.



В целом компания приняла участие в 28 тендерах, из которых почти в половине победила и осуществила различные работы.



Компания «Кварелреммшени» отремонтировала детские сады в селах Гавази и Чикаани, а также публичную школу в селе Чантлискури.На данный момент, компания принимает участие в тендере на работы в тбилисской школе N160.



Кроме школ и детских домов, «Кварелреммшени» победила в тендере на ремонт бассейна и забора учебного Центра юстиции, а также в тендерах по восстановлению дома культуры в Кварели и агентства развития учебной и научной инфраструктуры.



"Новости-Грузия"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

