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В Трабзоне задержали грузин по обвинению в краже
30.01.2018 22:15
По информации следствия, Ромео Л. и Эдишер Дж. обвиняются в ограблении нескольких жилых домов.
Полиция смогла задержать преступников с помощью записей с камер видеонаблюдения. Правоохранители изъяли из дома нарушителей краденые вещи, несколько телевизоров, принтер, ноутбук и другую технику.
Следствие установило, что грабители спускались по веревке с крыши и так попадали в квартиры. Суд избрал в отношении обоих преступников заключение в виде меры пресечения.
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