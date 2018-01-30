В Трабзоне задержали грузин по обвинению в краже

30.01.2018 22:15 По информации следствия, Ромео Л. и Эдишер Дж. обвиняются в ограблении нескольких жилых домов.



Полиция смогла задержать преступников с помощью записей с камер видеонаблюдения. Правоохранители изъяли из дома нарушителей краденые вещи, несколько телевизоров, принтер, ноутбук и другую технику.



Следствие установило, что грабители спускались по веревке с крыши и так попадали в квартиры. Суд избрал в отношении обоих преступников заключение в виде меры пресечения.















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