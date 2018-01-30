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ВВП Грузии в 2017 году вырос на 4,8%


30.01.2018   22:16
Валовой внутренний продукт (ВВП) Грузии в 2017 году, по предварительным данным, увеличился на 4,8%, говорится в сообщении Национальной службы статистики.

В четвертом квартале прошлого года ВВП Грузии вырос на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, в том числе в декабре - также на 4,7%.

Как сообщалось, в первом квартале 2017 года рост ВВП страны составил 5,3%, во втором квартале - 4,9%, в третьем - 4,4%.

Правительство Грузии в начале декабря прошлого года повысило прогноз роста ВВП страны на 2017 год с 4% до 4,5%. Международный валютный фонд и Всемирный банк прогнозировали, что экономика страны в 2017 году возрастет на 4%, Европейский банк реконструкции и развития - на 4,5%, Азиатский банк развития - на 4,2%.

В 2016 году ВВП Грузии увеличился на 2,8% после роста на 2,9% в предыдущем году.

На 2018 год правительство Грузии прогнозирует рост ВВП страны на 4,5%.






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