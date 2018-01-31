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Состояние пострадавших в метро «Варкетили» стабильное


31.01.2018   11:12
По последним данным, состояние граждан, пострадавших в результате обвала потолка на станции метро «Варкетили» стабильное, — об этом мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил на сегодняшнем заседании правительства столицы.

«Все они чувствуют себя лучше и хочу пожелать каждому скорейшего выздоровления. Я рад, что сегодня нам не приходится говорить и гораздо более тяжелых итогах, однако то, что случилось, является очень печальным. Мы все ждем результатов расследования», — заявил Каха Каладзе.

Что касается работы станции метро «Варкетили», по словам мэра Тбилиси, она возобновила работу с 06:00 утра и обслуживает пассажиров в привычном режиме.






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