Состояние пострадавших в метро «Варкетили» стабильное

31.01.2018 11:12 По последним данным, состояние граждан, пострадавших в результате обвала потолка на станции метро «Варкетили» стабильное, — об этом мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил на сегодняшнем заседании правительства столицы.



«Все они чувствуют себя лучше и хочу пожелать каждому скорейшего выздоровления. Я рад, что сегодня нам не приходится говорить и гораздо более тяжелых итогах, однако то, что случилось, является очень печальным. Мы все ждем результатов расследования», — заявил Каха Каладзе.



Что касается работы станции метро «Варкетили», по словам мэра Тбилиси, она возобновила работу с 06:00 утра и обслуживает пассажиров в привычном режиме.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

