Из туннелей тбилисского метро ежедневно откачивают 25 000 тонн воды

31.01.2018 13:24 Из туннелей тбилисского метро ежедневно откачивают 25 000 тонн воды - пишет bpn.ge со ссылкой на Транспортную компанию Тбилиси.



Касательно других любопытных фактов, чтобы пройти весь маршрут на первой лини от станции "Театр Ахметели" в направлении "Варкетили" поезду требуется 60 минут в обоих направлениях. Что касается линии Сабуртало, поезду надо 30 минут в оба направления.



При этом длина первой линии составляет 40 километров, а длина линии Сабуртало - 17 километров.



Ежедневно на первой линии поезда в среднем покрывают 400 километров, а на линии Сабуртало - 311 километров.



Общая длина всех эскалаторов, существующих в станциях метро Тбилиси, составляет 10 километров.



Что касается длины туннелей тбилисского метрополитена, она составляет 53,7 километров вместе со вспомогательными туннелями и тупиками.



Самой глубокой станцией является Руставели, которая находится на глубине 60 метров.



Метро тратит в год в среднем 65 миллионов киловатт часов электроэнергии.



Из туннелей тбилисского метро ежедневно откачивают 25 000 тонн воды.



Метрополитен Тбилиси вошел в эксплуатацию в 1966 году, и с тех пор он обслужил около 600 000 пассажиров.

















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