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Из туннелей тбилисского метро ежедневно откачивают 25 000 тонн воды
31.01.2018 13:24
Из туннелей тбилисского метро ежедневно откачивают 25 000 тонн воды - пишет bpn.ge со ссылкой на Транспортную компанию Тбилиси.
Касательно других любопытных фактов, чтобы пройти весь маршрут на первой лини от станции "Театр Ахметели" в направлении "Варкетили" поезду требуется 60 минут в обоих направлениях. Что касается линии Сабуртало, поезду надо 30 минут в оба направления.
При этом длина первой линии составляет 40 километров, а длина линии Сабуртало - 17 километров.
Ежедневно на первой линии поезда в среднем покрывают 400 километров, а на линии Сабуртало - 311 километров.
Общая длина всех эскалаторов, существующих в станциях метро Тбилиси, составляет 10 километров.
Что касается длины туннелей тбилисского метрополитена, она составляет 53,7 километров вместе со вспомогательными туннелями и тупиками.
Самой глубокой станцией является Руставели, которая находится на глубине 60 метров.
Метро тратит в год в среднем 65 миллионов киловатт часов электроэнергии.
Из туннелей тбилисского метро ежедневно откачивают 25 000 тонн воды.
Метрополитен Тбилиси вошел в эксплуатацию в 1966 году, и с тех пор он обслужил около 600 000 пассажиров.
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