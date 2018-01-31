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Из туннелей тбилисского метро ежедневно откачивают 25 000 тонн воды


31.01.2018   13:24
Из туннелей тбилисского метро ежедневно откачивают 25 000 тонн воды - пишет bpn.ge со ссылкой на Транспортную компанию Тбилиси.

Касательно других любопытных фактов, чтобы пройти весь маршрут на первой лини от станции "Театр Ахметели" в направлении "Варкетили" поезду требуется 60 минут в обоих направлениях. Что касается линии Сабуртало, поезду надо 30 минут в оба направления.

При этом длина первой линии составляет 40 километров, а длина линии Сабуртало - 17 километров.

Ежедневно на первой линии поезда в среднем покрывают 400 километров, а на линии Сабуртало - 311 километров.

Общая длина всех эскалаторов, существующих в станциях метро Тбилиси, составляет 10 километров.

Что касается длины туннелей тбилисского метрополитена, она составляет 53,7 километров вместе со вспомогательными туннелями и тупиками.

Самой глубокой станцией является Руставели, которая находится на глубине 60 метров.

Метро тратит в год в среднем 65 миллионов киловатт часов электроэнергии.

Из туннелей тбилисского метро ежедневно откачивают 25 000 тонн воды.

Метрополитен Тбилиси вошел в эксплуатацию в 1966 году, и с тех пор он обслужил около 600 000 пассажиров.







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