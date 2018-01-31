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Девять из 14 пострадавших на станции метро «Варкетили» остаются клиниках


31.01.2018   15:44
Продолжают оставаться под наблюдением врачей 9 из 14 человек, пострадавших накануне на станции метро «Варкетили» в Тбилиси из-за обрушения подвесного потолка.

Один из пострадавших был выписан накануне из клиники Ингороква. Еще трем пациентам провели операции в связи с переломами щиколотки, берцовой кости и ключицы. С учетом полученных травм, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. У остальных пострадавших наблюдается сотрясение мозга разной степени тяжести.

Шесть пациентов остаются в «Черноморской клинике», и трое в клинике им. Ингороква.






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