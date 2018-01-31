Двух грузин задержали за кражу зубных щеток в Германии

31.01.2018 16:04 Двух грузин задержали в Германии на основании требования прокуратуры Хайдельберга. Совместный пресс-релиз распространяют прокуратура и полиция Эбербаха, которая непосредственно проводила операцию по задержанию.



По официальной информации, двое грузин подозреваются в краже зубных щеток и средств по уходу за полостью рта. Согласно материалам следствия, задержанные «хотели превратить кражу в постоянное средство дохода».



Количество украденных предметов, как говорится в пресс-релизе, оценивается в 574 евро. Кража произошла в одном из супермаркетов города Эбербах.



Следствие не называет имен задержанных. Известно лишь то, что это грузины. Одному 22 года, второму – 25.



В пресс-релизе отмечается, что их арестовали в супермаркете. Судья в городе Хайдельберг уже рассмотрел дело и принял решение, поместить задержанных под предварительное заключение.

















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