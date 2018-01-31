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Реабилитационные работы всех станций метро в Тбилиси приостановлены


31.01.2018   16:41
По информации мэра Тбилиси Кахи Каладзе, реабилитационные работы всех станций столичного метро приостановлены. Об этом Каладзе заявил журналистам. По его же словам, процесс реабилитации продолжится после изучения и мониторинга проектов.

«Реабилитационные работы всех станций метро приостановлены. Всем проекта должна быть проведена экспертиза. Вчера я дал поручения, чтобы всем компаниям, занимающимся реабилитацией, было остановлено разрешение на ведение работ, так как должны быть проверены те конкретные проекты, по которым осуществляется реабилитация. Проекты нужно изучить, чтобы избежать всяческих угроз», - заявил Каладзе.

По информации Тбилисской транспортной компании, на данном этапе производилась реабилитация трех станций метро – «Гурамишвили», «Самгори» и «Авлабари».

Напомним, что вчера на станции метро «Варкетили» обрушился потолок, в результате чего пострадали 14 человек. Мэрия приняла указанное решение именно с учетом произошедшего факта.






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