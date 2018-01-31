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В Грузии двух лиц осудили на 4 года за расовую дискриминацию
31.01.2018 17:50
Тбилисский городской суд приговорил двух граждан Грузии к четырем годам тюремного заключения каждого по обвинению в расовой дискриминации.
Ираклий А. и Леван А. были признаны виновными в совершении группой лиц на почве национальной или расовой вражды действий с целью унижения человеческого достоинства, а также в прямом или косвенном ограничении прав человека по признакам расы, цвета кожи, национальной или этнической принадлежности.
Речь идет об инциденте, произошедшем в центре Тбилиси на проспекте Руставели 19 октября 2015 года. Тогда обвиняемые нанесли словесные и физические оскорбления гражданину Нигерии. Как установил суд, в тот же день Ираклий А. и Леван А. совершили аналогичные действия в отношении других лиц с отличным оттенком кожи у станции метро “Руставели”.
При рассмотрении дела Тбилисский городской суд принял во внимание действия обвиняемых в прошлом, их поведение после случившегося и то обстоятельство, что ранее они не были судимы. Поэтому, как говорится в заявлении суда, Ираклию А. и Левану А. была присуждена минимальная для данной статьи мера наказания.
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