В Тбилиси госпитализированы двое подростков с ножевыми ранениями

31.01.2018 23:38 Двое подростков с ножевыми ранениями доставлены сегодня вечером в Республиканскую больницу Тбилиси. Об этом сообщает телекомпани «Рустави-2». Около отделения реанимации в эти минуты находится несколько патрульных экипажей.



По предварительной информации, подростки являются учениками 35-й публичной школы. Один из них ранен в легкое, другой – в грудь.



В результате чего подростки были ранены пока не сообщается. МВД заявляет, что в связи со случившимся проводятся оперативные мероприятия.















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