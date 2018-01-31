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В Тбилиси госпитализированы двое подростков с ножевыми ранениями


31.01.2018   23:38
Двое подростков с ножевыми ранениями доставлены сегодня вечером в Республиканскую больницу Тбилиси. Об этом сообщает телекомпани «Рустави-2». Около отделения реанимации в эти минуты находится несколько патрульных экипажей.

По предварительной информации, подростки являются учениками 35-й публичной школы. Один из них ранен в легкое, другой – в грудь.

В результате чего подростки были ранены пока не сообщается. МВД заявляет, что в связи со случившимся проводятся оперативные мероприятия.






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