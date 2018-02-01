На автомобильных дорогах действуют ограничения по причине интенсивного снегопада и гололеда

01.02.2018 10:57 По информации департамента автомобильных дорог из-за интенсивного снегопада и мороза на участке 36км-57км (Верона-Шуамта) автомобильной дороги внутригосударственного значения Телави – Вазиани – Гомбори установлены ограничения.



Передвижение разрешено только машинам высокой проходимости и с цепями противоскольжения.



На 138-158 километре дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе — участок Чумателети-Хуневи, запрещено передвижение машин с прицепом и полуприцепом.



Из-за интенсивного снегопада на 1-40 километре дороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестапони запрещено передвижение машин с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместимостью более чем 30 мест.



Из-за интенсивного снегопада на 80-97 километре дороги международного значения Хашури-Ахалцихе-Вале (граница Турции) запрещено передвижение машин с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместимостью более чем 30 мест.



На 38-55 километре автомобильной дороги Кутаиси-Ткибули-Амбролаури (перевал Накерала) запрещено движение автомобилей с прицепами и с полуприцепами.



Для остального вида транспорта движение разрешено с использованием противоскользящих цепей. Для автотранспорта с двумя и более ведущими мостами движение свободное.



Из-за сложившейся ситуации департамент автомобильных дорог призывает вас передвигаться с соответствующими для зимнего периода шинами, на исправном автотранспорте и подчиняться введенным на автомобильных дорогах режимам















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