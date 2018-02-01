|
Движение поездов, приостановленное на участке Рикотского перевала, будет запущено поэтапно
01.02.2018 12:23
Движение поездов, приостановленное на участке Рикотского перевала, будет восстановлено поэтапно, — говорится в сообщении «Грузинской железной дороги».
Движение подвижного состава на участке Хашури-Зестафони было временно приостановлено из-за сложных метерологических условий, приведших к ограничению электроснабжения.
«К этому времени подача электроэнергии восстановлена и происходит поэтапный запуск движения поездов. Все соответствующие службы «Грузинской железной дороги» перешли на особый режим работы», — говорится в заявлении компании «Грузинская железная дорога».
Напомним, что поезд Тбилиси-Зугдиди был остановлен из-за непогоды в Хашури.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна