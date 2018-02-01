Движение поездов, приостановленное на участке Рикотского перевала, будет запущено поэтапно

01.02.2018 12:23 Движение поездов, приостановленное на участке Рикотского перевала, будет восстановлено поэтапно, — говорится в сообщении «Грузинской железной дороги».



Движение подвижного состава на участке Хашури-Зестафони было временно приостановлено из-за сложных метерологических условий, приведших к ограничению электроснабжения.



«К этому времени подача электроэнергии восстановлена и происходит поэтапный запуск движения поездов. Все соответствующие службы «Грузинской железной дороги» перешли на особый режим работы», — говорится в заявлении компании «Грузинская железная дорога».



Напомним, что поезд Тбилиси-Зугдиди был остановлен из-за непогоды в Хашури.















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