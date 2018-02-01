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Снегопад остановил поезда на Рикотском перевале


01.02.2018   13:58
Из-за сильного снегопада несколько деревьев упало на железной дороге близ Хашури — в результате был остановлен поезд Тбилиси-Зугдиди и поезд Батуми-Тбилиси.

«Грузинская железная дорога» распространила сообщение, в котором говорится, что движение подвижного состава на участке Хашури-Зестафони «было временно приостановлено из-за сложных метерологических условий, приведших к ограничению электроснабжения».

Движение поездов, приостановленное на участке Рикотского перевала, будет восстановлено поэтапно, — подчеркивается в сообщении.
«К этому времени подача электроэнергии восстановлена и происходит поэтапный запуск движения поездов. Все соответствующие службы «Грузинской железной дороги» перешли на особый режим работы», — отмечает государственная компания.






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