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Завтра на площади Героев отслужат панихиду по погибшим 2 февраля 1992 года


01.02.2018   18:17
Завтра на площади Героев в Тбилиси отслужат панихиду по душам погибших 2 февраля 1992 года. Об этом сообщили в партии «Свободная Грузия».

Как отмечается в заявлении партии, с января 1992 года, после военного переворота, в масштабе всей страны проводились многотысячные протестные акции сторонников президента Звиада Гамсахурдия.

«2 февраля сторонники законной власти провели мирную манифестацию в центре Тбилиси на территории, прилегающей к площади Героев, незаконные бандформирования же открыли по ним прицельный огонь. Погибли десятки и пострадали сотни мирных митингующих. Этот факт никогда не расследовался ни одним из государственных ведомств. Чтобы отметить эту трагическую дату, завтра, в 11:30 на площади Героев пройдет панихида, а на 13:30 партией «Свободная Грузия» намечена конференция, в которой примут участие представители гражданской общественности, политики, а также пострадавшие в этих событиях лица и члены их семей. На конференцию приглашены представители власти и дипломатического корпуса», - говорится в заявлении, распространенном партией.






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