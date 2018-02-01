МОК: Решение спортивного суда Лозанны не означает, что 28 российских спортсменов будут допущены к Олимпиаде 2018

01.02.2018 20:52 Международный олимпийский комитет (МОК) не обязан разрешать 28 российским спортсменам, оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS), участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом говорится в заявлении на сайте МОК.



«Поскольку полномочия Олимпийского комитета России приостановлены, решение о приглашении российских атлетов в Пхенчхан принимает МОК. Оправдание CAS 28 спортсменов не означает, что они будут приглашены на Игры. Даже те, кто не попал под действия санкций, не имеют привилегии на получение приглашения», – отметили в МОК.



Комитет выразил разочарование решением CAS.



«Подтверждение справедливости обвинений в отношении 11 спортсменов явно демонстрирует существование систематических манипуляций в антидопинговой системе на Играх 2014 года в Сочи», – сказано в заявлении.



В МОК тщательно изучат решение арбитров и не исключают его обжалования в Федеральном трибунале Швейцарии.



«Это решение может серьезно повлиять на будущую борьбу с допингом», – опасаются в комитете.



1 февраля спортивный арбитраж Лозанны удовлетворил апелляцию 28 представителей зимних видов спорта из России на решение МОК о пожизненном отстранении от Олимпиад. С атлетов сняты все санкции, их результаты на Играх 2014 года должны быть вновь внесены в таблицы соревнований. «Собранные Международным олимпийским комитетом доказательства являются недостаточными для установления того, что нарушение антидопинговых правил было совершено самими спортсменами», – отметили арбитры.



Еще с 11 спортсменов сняли пожизненную дисквалификацию, но запрет на их участие в Олимпиаде 2018 оставлен в силе.



Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда занималась перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпиады в Сочи, а также атлетов из списка «Дюшес», которые, по словам информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова, применяли разработанный им коктейль из анаболических стероидов и вермута. В итоге 43 атлета были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах.



42 из них подали апелляции в CAS.



5 декабря 2017 года МОК из-за систематического нарушения антидопинговых правил отстранил от участия в Олимпиаде 2018 Национальный олимпийский комитет РФ. Исполком МОК также пожизненно отстранил от любого участия в Олимпиадах экс-министра спорта РФ Виталия Мутко и его бывшего заместителя Юрия Нагорных.















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