В Тбилиси на 1 парковочное место приходится 15 автомобилей

02.02.2018 15:48 Проблема паркингов стала в Тбилиси практически нерешаемой – не только в центре города, но и на окраинах в течение дня негде припарковать автомобиль – пишет газета «Резонанс».







В настоящее время у городских властей нет четкой программы, которая позволила бы хотя бы поэтапно решить проблему – реально есть только два выхода – рост стоимость парковки, который вынудит многих автовладельцев переориентироваться на общественный транспорт, и строительство вертикальных паркингов.







По словам директора строительной компании «Реверс» Малхаза Цискаришвили, пока его организация не получала от мэрии ни один заказ на строительство такого рода паркингов, несмотря на наличие интереса.







«Никто не хочет начинать первым, все ждут, чтоб начал кто-то другой. Нам обещали дать заказ на строительство вертикальных паркингов, но мы пока ничего не получили, несмотря на то, что Партнерский фонд выделил нам 90 000 лари на разработку соответствующих проектов» - заявил он.



При этом, по его словам, именно вертикальный паркинги могли бы стать наилучшим решением, так как они занимают мало места и вмещают много автомобилей – в частности, на площади в 24 кв. метра можно уместить 10 машин.



Стоимость уже готовых, сборных вертикальных конструкций китайского производства составляет 5500 долларов, российских аналогов – 7000.



Для развития парковочной инфраструктуры на рынке должен быть принцип равноправия – заявил директор неправительственной организации HUB Georgia Васо Урушадзе.



«Когда на 1 парковочное место приходится 15 автомобилей, то это проблема, которую обязательно надо решать. В первую очередь необходим пересмотр парковочных мест, которые в настоящее время принадлежат компании «Сити парк», которая управляет тбилисскими паркингами. Кроме того, надо пересматривать цены на парковочные места в зависимости от района» - заявил он.



По его словам, на сегодняшний день одной из проблем является то, что «Сити парк» управляет общественными местами парковки, и не создает своих, соответственно, соглашение этой компании с городской мэрией должно быть пересмотрено.



«При этом тарифы на парковку, особенно в центре города, где движение особенно интенсивное, цены должны быть выше, и это приведет к оздоровлению рынка. В целом эта сфера нуждается в фундаментальной реформе и для этого следует разработать правильную стратегию» - заявил эксперт.



Проблему осложняет то, что без роста стоимости парковки, это сектор так и будет вне сферы интересов бизнеса, соответственно, инвесторы не будут вкладывать деньги в строительство паркингов.



Однако на данном этапе общественное мнение неготово к росту цен - низкий уровень жизни и низкие доходы делают принятие такое решения очень сложным, и крайне непопулярным, даже в случае, если оно приведет к росту числа парковочных мест.



Тем более, что за последний год для населения Грузии выросли тарифы на все коммунальные услуги – электроэнергию, газ, воду, и на этом фоне подорожание парковки было бы серьезным ударом по семейному бюджету большинства граждан страны.















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