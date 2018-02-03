YouTube будет помечать ролики, созданные при государственном финансировании

03.02.2018 15:16 Видеохостинг YouTube будет помечать ролики, опубликованные средствами массовой информации, которые пользуются финансовой поддержкой государства. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании, передает ТАСС.



«Главной целью в 2018 году является обеспечение во всем мире большей прозрачности для создателей, рекламодателей и пользователей. С сегодняшнего дня мы будем публиковать уведомления под видео, которые в той или иной мере были профинансированы государством или общественными организациями", - говорится в сообщении.



Примечательно, что эта функция пока коснется лишь пользователей в США.















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