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YouTube будет помечать ролики, созданные при государственном финансировании


03.02.2018   15:16
Видеохостинг YouTube будет помечать ролики, опубликованные средствами массовой информации, которые пользуются финансовой поддержкой государства. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании, передает ТАСС.

«Главной целью в 2018 году является обеспечение во всем мире большей прозрачности для создателей, рекламодателей и пользователей. С сегодняшнего дня мы будем публиковать уведомления под видео, которые в той или иной мере были профинансированы государством или общественными организациями", - говорится в сообщении.

Примечательно, что эта функция пока коснется лишь пользователей в США.






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