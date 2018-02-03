Суд отправил в заключение старшеклассника, ранившего троих сверстников в Тбилиси

03.02.2018 17:09 Тбилисский городской суд отправил в предварительное заключение 17-летнего подростка, ножом ранившего троих сверстников.



Обвиняемый – учащийся тбилисской экспериментальной школы №1. За день до судебного заседания прокуратура уточнила обвинение, ужесточив его. Теперь юноша обвиняется в попытке умышленного убийства. Изначально следствие было начато по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».



По словам прокурора Теоны Гвазава, решение о переквалификации дела было принято, поскольку у следствия появились новые доказательства вины задержанного подростка.



Гвазава также сообщила журналистам, что юноша признал себя виновным, однако не согласен с формулировкой официального обвинения.



Адвокат обвиняемого планирует обжаловать решение суда.



«Они отправили в заключение ребенка, который с отличием заканчивал 12-й класс и готовился к сдаче Национальных экзаменов. Постановление стороны обвинения было неубедительным, и суд принял необоснованное решение», — сказала адвокат Ирма Чкадуа в эфире телеканала «Рустави 2».



По данным следствия, драка между старшеклассниками произошла вечером 31 января на территории «Красного сада» на проспекте Александра Казбеги. Этому предшествовала ссора между бывшими одноклассниками – обвиняемый раньше был учеником 35-ой школы, где в настоящее время учатся все трое пострадавших.



Задержанный ножом ранил двух своих бывших одноклассников в грудь и живот, а третьего — в горло и скрылся с места преступления.



По данным СМИ, что причиной ссоры стал банкет, который собирались устроить ученики 12-го класса первой экспериментальной школы. Старшеклассников 35-й школы также пригласили на праздник, однако определенной группе учащихся эта инициатива не понравилась, и они устроили «разборку» на территории «Красного сада».















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

