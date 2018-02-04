Полиция задержала 64-летнюю женщину за пособничество проституции

04.02.2018 14:44 64-летняя женщина была задержана в Батуми по обвинению в пособничестве проституции, сообщает пресс-служба МВД Грузии.



По информации ведомства, за определенную плату задержанная предоставляла женщинам место для занятия проституцией в одной из гостиниц Батуми, а также в прилегающем к ней бару.



Полиция уже опросила в качестве свидетелей персонал гостиницы.



Следствие ведется по статье «выделение места или жилплощади для проституции» (254 статья УК Грузии), что предусматривает штраф или лишение свободы сроком от 2 до 4 лет.



В Грузии проституция не легализована. Уголовной кодекс предусматривает наказание за вовлечение в проституцию, а также за предоставление места для интимных услуг.



В отношении секс-работниц применяется санкция, которая предусматривает административный штраф в размере половины минимальной зарплаты в Грузии, на сегодняшний день эта сумма — 20 лари (около 8 долларов).















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