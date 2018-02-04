Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Полиция задержала 64-летнюю женщину за пособничество проституции


04.02.2018   14:44
64-летняя женщина была задержана в Батуми по обвинению в пособничестве проституции, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

По информации ведомства, за определенную плату задержанная предоставляла женщинам место для занятия проституцией в одной из гостиниц Батуми, а также в прилегающем к ней бару.

Полиция уже опросила в качестве свидетелей персонал гостиницы.

Следствие ведется по статье «выделение места или жилплощади для проституции» (254 статья УК Грузии), что предусматривает штраф или лишение свободы сроком от 2 до 4 лет.

В Грузии проституция не легализована. Уголовной кодекс предусматривает наказание за вовлечение в проституцию, а также за предоставление места для интимных услуг.

В отношении секс-работниц применяется санкция, которая предусматривает административный штраф в размере половины минимальной зарплаты в Грузии, на сегодняшний день эта сумма — 20 лари (около 8 долларов).






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия не будет включать в договоры с инвесторами ГЭС гарантии закупок электроэнергии
ЕИБ может выделить 100 миллионов долларов для подземного газохранилища в Грузии
Малый бизнес в регионах имеет проблемы с доступом к финансам - глава ТПП Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии российские оккупанты проведут около 600 учений
Наркоман из Абхазии напал на семейную пару в Липецке
Клан Ардзинба начинает переформатирование политики в Абхазии
Министр экономики Грузии ознакомился с ситуацией на абхазском участке «ЭнгурГЭС»
На строительстве в оккупированной Абхазии работают 44 северокорейских мигранта
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Москалькова попросила забрать у чеченских силовиков дело главы местного "Мемориала"
В Азербайджане задержаны 89 граждан Индии
Налбандян: Анкаре следует отказаться от опасного популизма своей политики отрицания
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна