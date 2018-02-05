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В 2017 году в результате пожаров в Грузии погибли 79 человек


05.02.2018   15:43
В 2017 году в результате пожаров в Грузии погибли 79 человек, что на 61,2% больше по сравнению с 2016 годом В 2017 году в результате пожаров в Грузии погибли 79 человек, что на 61,2% больше по сравнению с данными 2016 года. Информацию об этом сообщает «Бизнеспрессньюс» со ссылкой на данные Национальной службы статистики.

По информации службы, в 2016 году в результате пожаров погибли 49 человек. Травмы в результате пожаров в 2016 году получили 249 человек, в 2017 году – 244.

В 2017 году всего в стране было зафиксировано 15 222 случая пожаров, что на 39% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2016 году в Грузии был зафиксирован 10 951 случай пожаров.
Кроме того, на 16% увеличилось количество уничтоженных в результате пожаров строений. По данным «Грузстата», в 2017 году в результате пожаров уничтожено было 543 здания, а в 2016-м - 468.






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