Саакашвили не намерен больше ходить в суды по делу о его статусе в Украине

05.02.2018 15:46 Экс-президент Грузии, лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили заявляет, что не намерен более участвовать в судебном заседании по делу о его статусе в Украине после того, как Киевский апелляционный административный суд отказал ему и его адвокатам в том, чтобы отложить рассмотрение апелляции на решение Окружного админсуда Киева.



"Суд отклоняет ходатайство за ходатайством. Так и не получили ответа о том, каким образом поменять судей в этом процессе. Потребности дальнейшего присутствия я на этом заседании не вижу. Они хотят имитировать юридическую процедуру, поэтому останутся мои юристы. Я также продолжаю ходить в суды ради людей, которые приходят поддержать меня. Но и они советуют мне не ходить на эти управляемые сверху заседания", - написал М.Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook.



При этом политик отметил, что намерен заниматься подготовкой к анонсированным в воскресенье акциям протеста в Киеве и областных центрах Украины. "Лучше в это время я займусь воплощением нашего с вами плана к 18 февраля, о котором договорились на Марше за Будущее", - добавил М.Саакашвили.



Политик покинул заседание суда.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Киевский апелляционный административный суд отказал на заседании в понедельник М.Саакашвили и его адвокатам в том, чтобы отложить рассмотрение апелляции на решение Окружного административного суда Киева по делу о его статусе в Украине после лишения гражданства.



Защита политика просила отложить рассмотрение данной апелляции в связи с наличием еще нескольких аналогичных судебных процессов по вопросу о предоставлении М.Саакашвили статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.



Кроме того, затем суд отказал адвокатам М.Саакашвили в рассмотрении ходатайства об отводе коллегии судей в связи с тем, что, по мнению лидера "Руха новых сил" и его представителей, процесс формирования коллегий через систему автоматического распределения дел происходил с нарушениями и вмешательством в этот процесс. Подобное ходатайство в данном деле защита М.Саакашвили заявила уже в третий раз.















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