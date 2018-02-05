27 человек находятся в розыске Интерпола по требованию Грузии

05.02.2018 16:38 Интерпол объявил в международный розыск 27 лиц по требованию Грузии. Среди лиц розыскиваемых по «красному циркуляру» вновь остаются экс – глава Аджарской автономной республики, 79-ти летний Аслан Абашидзе. Он уже более 15-ти лет проживает вместе с семьёй в Москве.



До сих пор в списке разыскиваемых Интерполом бывший заместитель начальника Департамента по исполнению наказаний Бачо Ахалая, Давид Чакуа, который обвиняется в пытках заключенных и злостном превышении должностными полномочиями.Он фигурирует в деле связанном с т.н «тюремными кадрами». Как известно, Давид Чакуа был задержан несколько лет назад в Австрии, но вскоре отпущен под залог. Его адвокат заявил Первому каналу, что Австрия отказала грузинскому правительству в экстрадиции Чакуа в Грузию. По информации адвоката, Чакуа получил в Австрии временное убежище и ожидает ответ на повторное его обращение о присвоении статуса беженца.



На официальной веб – странице Интерпола размещены фотографии Мегиса Кардава, несмотря на то, что он находится в заключении несколько месяцев. Кардава был задержан в прошлом году в Украине. По официальной информации, на данном этапе проводятся предэкстрадиционные процедуры, соответственно украинские власти пока не передали высокопоставленного чиновника грузинскому правительству. Как известно, бывшему начальнику Военной полиции в Грузии вынесено несколько обвинительных приговоров заочно, среди которых: по делу по т.н «тюремному бунту» (3 года и 9 месяцев), дело «Навтлугской спецоперации» (7 лет и шесть месяцев и т.н дело «О бочках» (9 лет лишения свободы) и дело «О пытках Серго Тетрадзе (9 лет).



Среди 27 лиц, разыскиваемых по «красному циркуляру» есть и обвиняемый в убийстве Гиги Отхозория, гражданин России Рашид Канджи-Оглы, против которого т.н. прокуратура Абхазии прекратила уголовное преследование. 30 летний Гига Отхозория был убит 19 мая 2016 года в селе Хурча у оккупационной линии Абхазии. Есть и видеокадры убийства, как Рашид Канджи-Оглы преследовал Гигу Отхозория на территории, контролируемой Грузией, с оружием. Вооруженный «пограничник» несколько раз выстрелил в Отхозория, а затем нанес смертельное ранение контрольным выстрелом. Через год после убийства Кутаисский апелляционный суд признал Рашида Канджи-Оглы виновным и заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы. Оккупационный режим до сих пор отказывается выдавать обвиняемого Грузии.



По требованию Грузии Интерпол объявил в международный розыск еще одного гражданина другой страны. Случай произошел 23 июля 2013 года в Батуми. Дело касается убийства 16-летней Мариам Кочалидзе. Мариам Кочалидзе обнаружили с перерезанным горлом на территории Батумского бульвара. В ходе расследования убийства министерство внутренних дел установило, что предполагаемым убийцей был гражданин Ирана Мохамадамин Рооинтани 1985-ого года рождения. Его объявили в международный розыск по «красному циркуляру». Вскоре в иранских СМИ появились данные, что Мохамадамина Рооинтани задержали в Иране за убийство 8-летнего ребенка.



Самым младшим по возрасту в списке разыскиваемых является 30-летний Како Тугуши, который обвиняется в т.н. воровстве в законе, ограблении и вымогательстве.



Среди разыскиваемых по «красному циркуляру» 27 лиц две женщины: обвиняемая в мошенничестве 42-летняя Ирма Капианидзе и обвиняемая в трафикинге и сбыте драгоценностей, а также незаконном пересечении границы 54-летняя Лила Усейни. Обе являются гражданками Грузии.















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