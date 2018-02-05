Мужчина найден мертвым в Коджорском лесу

05.02.2018 16:52 Тело 31-летнего мужчины нашли в Коджорском лесу в пригороде Тбилиси, сообщает ИА "Новости Грузия" со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.



По данным агентства, мужчина покончил с собой. Причина на данном этапе не известна.



Члены семьи и полиция искали мужчину в течение пяти дней. Мужчина был из села Чалаубани района Гурджаани (регион Кахети).



По факту возбуждено уголовное по статье УК Грузии "доведение до самоубийства".















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