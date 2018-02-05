Четыре человека тяжело пострадали в результате ДТП в Восточной Грузии

05.02.2018 17:33 В результате аварии в Телавском муниципалитете тяжело пострадали четыре человека.



В селе Квемо Ходашени автомобиль марки BMW съехал с проезжей части и врезался в дерево. Исходя из тяжести столкновения, машину пришлось резать при помощи специальной техники и вытаскивать из автомобиля пассажиров.



На месте мобилизованы бригады скорой помощи, пожарных и полиции. Скорая помощь перевозит пострадавших в Телавскую реферальную больницу.















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