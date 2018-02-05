EURONEWS ежедневно предоставляет зрителям метеорологические данные Гудаури

05.02.2018 21:16 Самый известный канал Европы EURONEWS в специальном видеоролике о прогнозе погоды на зимних курортах, наряду с другими горными курортами Европы, передает и информацию о горнолыжном курорте Грузии – Гудаури.



Как отметил руководитель «Компании развития горных курортов» Александр Онопришвили, по инициативе премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, ООО «Компания развития горных курортов» министерства экономики и устойчивого развития связалась с EURONEWS и предложила им размещать информацию о горнолыжном курорте Грузии – Гудаури в специальном видеоролике о прогнозе погоды на зимних курортах.



После уточнения деталей, EURONEWS разместил информацию о Гудаури в графическом видео о прогнозе погоды на горнолыжных курортах совершенно бесплатно, после чего канал ежедневно предоставляет зрителям информацию и высоте снега и лыжных трассах на месте.



Самому EURONEWS метеорологические данные предоставляет «Компания развития горных курортов». EURONEWS является самым рейтинговым информационным каналом, с помощью которого информацию можно получать круглосуточно на 12 языках.



Информацию распространяет администрация правительства.















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