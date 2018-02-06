В Грузии дровами отапливается больше семей, чем природным газом

06.02.2018 12:38 Согласно Национальной службе статистики, в большей части жилых домов (88,3%) для обогрева используются индивидуальные средства отопления (электроэнергия, природный газ, дрова, и др.), а 1,2% жилья остается без отопления. Информацию об том распространяет shidaqartli.ge



Среди индивидуальных средств отопления 44,5% семейных хозяйств использует природный газ, 45,8%- дрова и сельскохозяйственные остатки, а электроэнергию для отопления использует 6,4% семейных хозяйств.



Касательно системы центрального отопления, эту систему, работающую на природном газе, использует 10,5% семейных хозяйств. Данный показатель гораздо выше в городских поселениях (17,1%), а в сельских поселениях - в пределах 1,6%.



Согласно результатам исследования, для приготовления пищи в печи подавляющее большинство семейных хозяйств (52,8%) пользуется природным газом (в том числе в городе - 77,8%, а на селе - 27,8%).



Что касается дров и сельскохозяйственных отходов, для приготовления пищи ими пользуются 24,6%.



Сжиженный газ использует 16,7% семейных хозяйств, а электроэнергию - 5,7%.



















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