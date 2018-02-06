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Приговор по делу директора клиники «Ланцет» объявят 8 февраля


06.02.2018   19:56
Судья Тбилисского городского суда объявит приговор по делу директора клиники «Ланцет» Фармана Джейранли 8 февраля.

На сегодняшнем заседании адвокат выступил с заключительным словом.

В мае 2017 года Главная прокуратура Грузии сообщила о задержании директора клиники Фармана Джейранли из-за гибели людей после трансплантации печени в марте 2016 года.

Главная прокуратура обвиняет директора ООО «Ланцет» Фармана Джейранли в том, что он обманом выманил у пациентов крупную сумму денег. По информации ведомства, директор медицинского учреждения ООО «Ланцет» задержан на основании постановления суда по факту выманивания обманом у пациентов крупной суммы денег и сокрытия информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей.






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