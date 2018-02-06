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Суд Мальты присудил обвиняемому в краже сумки грузину год лишения свободы
06.02.2018 21:54
Суд Мальты вынес приговор в отношении гражданина Грузии за кражу сумки. По данным местных СМИ, Лаша Менагаришвили обвинялся в мелкой краже.
Главным доказательством в уголовном деле против него стала запись с камеры видеонаблюдения. По данным материалов дела, на записи видно, как неизвестный мужчина подходит к подвыпившей одинокой девушке, крадет у нее сумку и прячет в своей куртке.
У девушки в сумке был мобильный телефон, бумажник, банковские карточки, водительское удостоверение и деньги.
Полиция Мальты задержала 38-летнего Лашу Менагаришвили после идентификации записей с камер видеонаблюдения.
На суде обвиняемый признал вину. В качестве мери пресечения суд избрал ему год лишения свободы и двухлетний условный срок.
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