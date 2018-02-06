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На перевале Паравани введен специальный режим движения автотранспорта


06.02.2018   23:48
По информации департамента автомобильных дорог Грузии, из — за сложных метеорологических условий (сильной метели и мороза), на 94 — 110 км. участка магистрали внутреннегосударственной важности Кода — Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда, перевале Паравани действует спец режим передвижения для транспорта.

«На обозначенном участке дороги запрещено передвижение для прицепного, полуприцепного транспорта и автобусов с более чем 30-ю пассажирскими местами. Для остальных же видов автотранспорта движение разрешается с 08:00 часов до 20:00 часов.

На остальных участках магистрали движение осуществляется без ограничений», — отмечается в информации департамента автодорог Грузии.






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