На перевале Паравани введен специальный режим движения автотранспорта

06.02.2018 23:48 По информации департамента автомобильных дорог Грузии, из — за сложных метеорологических условий (сильной метели и мороза), на 94 — 110 км. участка магистрали внутреннегосударственной важности Кода — Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда, перевале Паравани действует спец режим передвижения для транспорта.



«На обозначенном участке дороги запрещено передвижение для прицепного, полуприцепного транспорта и автобусов с более чем 30-ю пассажирскими местами. Для остальных же видов автотранспорта движение разрешается с 08:00 часов до 20:00 часов.



На остальных участках магистрали движение осуществляется без ограничений», — отмечается в информации департамента автодорог Грузии.















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