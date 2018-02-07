В Додо Гугешашвили и ее сына стреляли из огнестрельного оружия

07.02.2018 12:16 По существующей информации, сын погиб на месте, а состояние Додо Гугешашвили тяжелое.



Факт случился в доме Додо Гугешашвили в Дигомском массиве. Детали происшествия пока неизвестны.



Напомним, Додо Гугешашвили в 1992–1993 годы была замкомандира военизированного формирования «Мхедриони».















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