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В Додо Гугешашвили и ее сына стреляли из огнестрельного оружия
07.02.2018 12:16
По существующей информации, сын погиб на месте, а состояние Додо Гугешашвили тяжелое.
Факт случился в доме Додо Гугешашвили в Дигомском массиве. Детали происшествия пока неизвестны.
Напомним, Додо Гугешашвили в 1992–1993 годы была замкомандира военизированного формирования «Мхедриони».
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