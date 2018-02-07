В январе в Грузии выявлено 420 незаконной добычи и реализации лесоматериалов

07.02.2018 15:30 Сотрудники департамента по надзору за окружающей средой и Национального лесного агентства с первого по 31 января 2018 года выявили 420 фактов незаконной добычи и реализации лесоматериалов, в том числе 125 фактов содержат признаки уголовного преступления. Информацию распространяет Национальное лесное агентство.



По данным ведомства, больше всего фактов незаконной добычи и реализации лесоматериалов – 138, зафиксировано на территории регионального управления Кахети. В Аджаре – 34 факта, в Имерети – 44, в Гурии – 13, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 15, в Самегрело-Земо Сванети – 17, в Мцхета-Мтианети – 19, Шида Картли -35, Квемо Картли – 49, а в Самцхе-Джавахети – 62.



В целом изъято до 781 м³ незаконно добытых лесоматериалов.



По информации Национального лесного агентства, за этот же период, выявлено 62 факта нарушения регламента лесопильных цехов. Изъято и в агентство обслуживания министерства финансов направлено 13 единиц незарегистрированной лесопильных установки. Материалы для дальнейшего реагирования направлены в соответствующие ведомства.















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