В Грузии введены ограничения на производство-реализацию пряностей и специй

07.02.2018 16:20 По информации Национального агентства продовольствия, физическим лицам запрещается производство-реализация пряностей и специй. По информации ведомства, по решению правительства Грузии, будут задействованы временные меры по управлению рисками в связи с производством-переработкой и размещением на рынке пряностей и специй.



«Согласно новым правилам: физическим лицам (кроме индивидуальных предпринимателей) запрещается производство или/и переработка и реализация пряностей и специй; физические лица могут реализовывать пряности и специи только в том случае, если перемол специй происходит на месте в присутствии потребителя; бизнес-оператор может размещать производимые и/или переработанные пряности и специи на рынке только в расфасованном виде, следуя требованиям этикетирования, предусмотренным законодательством Грузии, что обеспечить обнаружение и осуществление эффективного государственного контроля», — заявляют в Национальном агентстве продовольствия.



В результате лабораторных исследований в 2017 году Национальное агентство продовольствия в 33 случаях их 187 образцов (18%) выявило чрезмерное содержание свинца.



Нарушения, в большинстве случаев (88%), были зафиксированы в продукции тех физических лиц и продукции кустарного производства, которые не были регистрированы и в отношении их осуществлялся государственный контроль.



Исходя из этого, на повестку дня встала необходимость ввести временные меры по управлению рисками, целью которых – защита интересов и здоровья потребителей.

















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