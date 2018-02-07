Содержание серы в три раза превышает норму - на нескольких АЗС проверили дизтопливо

07.02.2018 17:15 Несколько автозаправочных станций могут быть оштрафованы. По информации министерства охраны окружающей среды, в результате проверки проведенной на десяти автозаправках на трех из них выявлено, что содержание серы в дизельном топливе оказалось в три раза больше допустимой нормы. По факту нарушения начато судопроизводство, что предполагает штраф в размере 8000 лари.



«Были проверены автозаправочные станции в Тбилиси, Квемо Картли, Кахети, всего 10 заправок. Из них, в первом случае содержание серы в дизеле составило 308 мг\кг, на второй заправке – 347 мг\кг, в третьем же случае содержание серы в дизельном топливе достигло 372 мг\кг», — заявили Первому каналу в министерстве охраны окружающей среды Грузии.



Согласно постановлению правительства, с 1 января 2017 года, нормой содержания серы в дизельном топливе считается 100 мг\кг. С 1 января 2019 года содержание серы в дизеле не должно превышать 50 мг\кг.



Согласно стандарту EURO 5, нормой считается 10 мг\кг. В министерстве заявили. что качество дизельного топлива в стране будет приближено к европейским стандартам через три года.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

