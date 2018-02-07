Обыски в винной компании «Бадагони» – владельцы заявляют о политическом давлении

07.02.2018 22:25 Следственная служба министерства финансов сегодня проводит обыски в офисе крупнейшей в Грузии винной компании «Бадагони» в рамках уголовного дела, связанного с незаконным присвоением долей компании на основании решения суда от 1 февраля.



Речь идет о проверке законности покупки компании ее нынешним владельцем Георгием Салакая у компании Grakoro trading limited, зарегистрированной на Кипре.



В министерстве финансов утверждают, что поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение одного из представителей компании Grakoro trading limited.

Между тем адвокат компании «Бадагони» Заза Хатиашвили связывает случившееся с политикой и считает, что за всем происходящим стоит бизнесмен Давид Бежуашвили — бывший депутат парламента Грузии и брат бывшего руководителя внешней разведки Грузии Гелы Бежуашвили.



«Это политический процесс и давление на компанию. Это самая успешная компания, и они хотят остановить ее. По всей вероятности, по информации, которой мы владеем, за всем этим стоит Бежуашвили», — сказал Хатиашвили журналистам.



Сам Георгий Салакая также уверен, что Бежуашвили хочет «потопить» компанию.

Сегодня Салакая выступил на пресс-конференции и заявил, что за обысками в офисе «Бадагони» стоит гражданин России Владимир Джанджгава, приближенный к Давиду Бежуашвили.



«Это лично гражданин России Владимир Джанджгава, разыскиваемый этой страной за аферы, который хочет сказать, что он якобы никогда не переоформлял «Бадагони». Этот человек никогда не владел этой компаний, что он должен был оформить? Этот абсурд для того, чтобы я склонил голову и пришел к господину Бежуашвили. Этого не будет», — сказал Салакая.



Уголовное дело возбуждено по статье «присвоение или растрата в крупном размере», что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 11 лет.



Согласно данным реестра, первое заявление об изменении долей в «Бадагони» датировано 1 февраля 2010 года. На то время 79% долей компании владела Grakoro trading limited, еще по 7% имели Михаил Свимонишвили, Нато Заалишвили и Шота Гварадзе. Они уступили свои доли в пользу Grakoro trading limited. Таким образом, в 2010 году Grakoro trading limited стала единоличным владельцем «Бадагони».



В июле 2013 года владельцем 40% долей стал Георгий Салакая, а 60% по-прежнему оставались у Grakoro trading limited. В начале 2015 года доля Grakoro trading limited уменьшилась еще на 10%, а Салакая стал обладателем уже 50% компании. В конце января 2015 года Салакая оформил владение 100% долей винной компании.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

