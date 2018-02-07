В Грузии строят малые канатные дороги

07.02.2018 22:43 В Грузии началось строительство малых канатных дорог. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на заседании правительства 7 февраля. По его информации, компания по развитию горных курортов министерства экономики и устойчивого развития Грузии нашла немецкую компанию, которая производит сравнительно дешевые мини-канатки.



Одна такая канатная дорога протяженностью 200−300 метров стоит 25 000 евро, и это, по мнению Георгия Квирикашвили, совсем недорого.



«Мы начали пилотный проект в Сванети. Такие дороги возводятся в поселках Земо Сванети — Ушгули, Ушхванери, Мазери и Эцери, а также в Лентехи. В Квемо Сванети эти дороги уже построены, и вы не можете себе представить, какой популярностью они пользуются», — заявил премьер.



Он пообещал, что это начинание обязательно будет продолжено, и аналогичные канатные дороги появятся и в других регионах страны.



«Метеорологические данные и рельеф дают нам такую возможность. Важно, что малые канатные дороги создают условия для внедрения здорового образа жизни, и дети смогут развивать свои возможности для будущей карьеры в тех селах, где они живут», — подчеркнул Квирикашвили.



Помимо канатных дорог для развития туризма будут также проложены прогулочные дорожки и тропы для альпинистов. А вдоль этих тропинок будет возведена соответствующая инфраструктура, на обслуживании которой будет трудоустроено местное население.



«Горы — это наше богатство, и они дадут Грузии возможность в кратчайший срок изменить экономическую ситуацию в лучшую сторону», — заявил премьер-министр.















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