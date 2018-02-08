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В Вене задержали троих грузин по обвинению в ограблении жилых квартир
08.02.2018 14:18
В столице Австрии — Вене, задержали троих грузин по обвинению в ограблении квартир. Они собирались ограбить одну из жилых квартир, когда преступников заметила соседка, которая сообщила в полицию.
Правоохранители арестовали одного нарушителя на месте, двоим же удалось скрыться. Полиция задержала остальных грабителей вскоре по горячим следам.
Возраст задержанных грузин — 29, 31 и 44 года.
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