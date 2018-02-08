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В регионах Грузии будут построены более 40 центров скорой медицинской помощи
08.02.2018 14:38
В городах и муниципалитетах Грузии начато строительство более 40 центров скорой медицинской помощи.
Информацию об этом распространяет министерство регионального развития и инфраструктуры.
По данным ведомства, министр регионального развития и инфраструктуры Зураб Алавидзе, вместе губернатором края и представителями местного муниципалитета, ознакомился с сегодня с работами по строительству медицинского центра в Вани.
Новый центр будет обслуживать население Вани с марта.
Центр скорой медицинской помощи будет оснащен современным инвентарем и техникой.
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