В регионах Грузии будут построены более 40 центров скорой медицинской помощи

08.02.2018 14:38 В городах и муниципалитетах Грузии начато строительство более 40 центров скорой медицинской помощи.



Информацию об этом распространяет министерство регионального развития и инфраструктуры.



По данным ведомства, министр регионального развития и инфраструктуры Зураб Алавидзе, вместе губернатором края и представителями местного муниципалитета, ознакомился с сегодня с работами по строительству медицинского центра в Вани.



Новый центр будет обслуживать население Вани с марта.



Центр скорой медицинской помощи будет оснащен современным инвентарем и техникой.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

