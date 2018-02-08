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Директора клиники «Ланцет» приговорили к 6 годам лишения свободы
08.02.2018 15:22
Директора клиника «Ланцет» приговорили к шести годам лишения свободы. Судья Тбилисского городского суда огласил вердикт несколько минут назад.
Фармана Джейранли признали виновными по статье 180 УК Грузии – мошенничество.
Что касается обвинения по статье 247 УГ Грузии – Сокрытие или фальсификация информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, в этой части Джейранли был оправдан.
В мае 2017 года Главная прокуратура Грузии сообщила о задержании директора клиники Фармана Джейранли из-за гибели людей после трансплантации печени в марте 2016 года.
Главная прокуратура обвиняет директора ООО «Ланцет» Фармана Джейранли в том, что он обманом выманил у пациентов крупную сумму денег. По информации ведомства, директор медицинского учреждения ООО «Ланцет» задержан на основании постановления суда по факту выманивания обманом у пациентов крупной суммы денег и сокрытия информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей.
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