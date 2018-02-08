Экс-чиновница в Тбилиси попала в тюрьму на 7 лет

08.02.2018 16:32 Тбилисский городской суд приговорил бывшую замглавы администрации района Крцаниси в Тбилиси Нану Майсурадзе к 7 годам тюрьмы за попытку мошенничества, говорится в сообщении на сайте Главной прокуратуры Грузии.



Майурадзе задержали в декабре 2015 года. По данным следствия, обвиняемая взяла 50 тысяч долларов у гражданина за то, что вынесла на аукцион земельный участок в престижном районе Крцаниси, принадлежащий государству, а также пообещала победу в нем и помощь в утверждении проекта, необходимого для строительства.



Изначально она обвинялась в получении взятки, однако суд переквалифицировал обвинение на попытку мошенничества в крупном размере, что карается лишением свободы на срок от 6 до 9 лет.















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