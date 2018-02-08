На российском стадионе, построенном к чемпионату мира, обрушилась конструкция

08.02.2018 20:04 В Самаре, на стадионе "Самара-арена", построенном к чемпионату мира по футболу 2018 года, обрушилась теплица, установленная для того, чтобы вырастить траву для газона.



По информации СМИ, тяжелую конструкцию вновь построят.



Российские СМИ отметили, что строительство стадиона стоило более чем 311 миллионов долларов, и это не окончательная цифра, поскольку строительные работы все еще идут.



Чемпионат мира по футболу в России состоится с 14 июня по 15 июля включительно в нескольких городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи, и Ростове.





















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

