|
Задержан депутат гардабанского муниципального собрания
08.02.2018 22:05
Депутат сакребуло Гардабани задержан по факту злоупотребления полномочиями. Информацию подтверждают и в Главной прокуратуре Грузии.
«Подтверждаем, что депутата сакребуло Гардабани задержали по факту злоупотребления полномочиями. Следствие ведется по первой части 332-ой статьи УК Грузии», — заявили в прокуратуре.
Депутат сакребуло Гардабани был задержан сегодня.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна