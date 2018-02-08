Задержан депутат гардабанского муниципального собрания

08.02.2018 22:05 Депутат сакребуло Гардабани задержан по факту злоупотребления полномочиями. Информацию подтверждают и в Главной прокуратуре Грузии.



«Подтверждаем, что депутата сакребуло Гардабани задержали по факту злоупотребления полномочиями. Следствие ведется по первой части 332-ой статьи УК Грузии», — заявили в прокуратуре.



Депутат сакребуло Гардабани был задержан сегодня.















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