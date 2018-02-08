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Задержан депутат гардабанского муниципального собрания


08.02.2018   22:05
Депутат сакребуло Гардабани задержан по факту злоупотребления полномочиями. Информацию подтверждают и в Главной прокуратуре Грузии.

«Подтверждаем, что депутата сакребуло Гардабани задержали по факту злоупотребления полномочиями. Следствие ведется по первой части 332-ой статьи УК Грузии», — заявили в прокуратуре.

Депутат сакребуло Гардабани был задержан сегодня.






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