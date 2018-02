The Heritage Foundation: Судебная система Грузии находится в двадцатке лучших согласно критериям эффективности

09.02.2018 13:23 Согласно отчету центра исследований The Heritage Foundation, судебная система Грузии находится в двадцатке лучших на 18-м месте согласно критериям эффективности.



Результаты исследования представил общественности секретарь Высшего совета юстиции Георгий Микаутадзе.



Что касается Восточной Европы, Центральной и Южной Азии, то Грузия занимает среди них лидирующие позиции.



Центр The Heritage Foundation создал индекс экономической свободы в 1995 году и ежегодно проводит исследования в 180-ти странах.



Со своей стороны, отчет основывается на профильных исследованиях Всемирного экономического форума в Давосе и Всемирного банка.















