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The Heritage Foundation: Судебная система Грузии находится в двадцатке лучших согласно критериям эффективности


09.02.2018   13:23
Согласно отчету центра исследований The Heritage Foundation, судебная система Грузии находится в двадцатке лучших на 18-м месте согласно критериям эффективности.

Результаты исследования представил общественности секретарь Высшего совета юстиции Георгий Микаутадзе.

Что касается Восточной Европы, Центральной и Южной Азии, то Грузия занимает среди них лидирующие позиции.

Центр The Heritage Foundation создал индекс экономической свободы в 1995 году и ежегодно проводит исследования в 180-ти странах.

Со своей стороны, отчет основывается на профильных исследованиях Всемирного экономического форума в Давосе и Всемирного банка.






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