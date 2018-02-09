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The Heritage Foundation: Судебная система Грузии находится в двадцатке лучших согласно критериям эффективности
09.02.2018 13:23
Согласно отчету центра исследований The Heritage Foundation, судебная система Грузии находится в двадцатке лучших на 18-м месте согласно критериям эффективности.
Результаты исследования представил общественности секретарь Высшего совета юстиции Георгий Микаутадзе.
Что касается Восточной Европы, Центральной и Южной Азии, то Грузия занимает среди них лидирующие позиции.
Центр The Heritage Foundation создал индекс экономической свободы в 1995 году и ежегодно проводит исследования в 180-ти странах.
Со своей стороны, отчет основывается на профильных исследованиях Всемирного экономического форума в Давосе и Всемирного банка.
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