В результате падения со строящегося корпуса в Тбилиси скончался рабочий

09.02.2018 14:36 Со строящегося корпуса на ул. Нино Жвания, 10 в Тбилиси упал рабочий. Как сообщают в Министерстве внутренних дел Грузии, молодой мужчина скончался на месте.



Следствие начато по статье 240 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ.















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