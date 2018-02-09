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В результате падения со строящегося корпуса в Тбилиси скончался рабочий
09.02.2018 14:36
Со строящегося корпуса на ул. Нино Жвания, 10 в Тбилиси упал рабочий. Как сообщают в Министерстве внутренних дел Грузии, молодой мужчина скончался на месте.
Следствие начато по статье 240 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ.
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