|
Из-за короткого замыкания в тбилисском метро произошло задымление
09.02.2018 15:02
Задымление произошло сегодня на станции тбилисского метрополитена «Марджанишвили». Причиной послужило короткое замыкание, говорится в заявление «Тбилисской транспортной компании».
Как отмечено в заявлении, в 12:32 по местному времени короткое замыкание произошло в проводке табло в нижнем вестибюле станции.
«В результате оперативных действий соответствующей службы подачу электрическтва к табло вовремя отключили и исправили погрешность. Указанный факт не вызвал препятствий для передвижения поездов. Станция Марджанишвили продолжает обслуживать пассажиров в обычном режиме», — говорится в заявление.
Тбилисская транспортная компания приносит извинения своим пассажирам за дискомфорт.
На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях — Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро — 57 километров, из них первой линии — 40 километров, а второй — 17 километров.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна