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Из-за короткого замыкания в тбилисском метро произошло задымление


09.02.2018   15:02
Задымление произошло сегодня на станции тбилисского метрополитена «Марджанишвили». Причиной послужило короткое замыкание, говорится в заявление «Тбилисской транспортной компании».

Как отмечено в заявлении, в 12:32 по местному времени короткое замыкание произошло в проводке табло в нижнем вестибюле станции.

«В результате оперативных действий соответствующей службы подачу электрическтва к табло вовремя отключили и исправили погрешность. Указанный факт не вызвал препятствий для передвижения поездов. Станция Марджанишвили продолжает обслуживать пассажиров в обычном режиме», — говорится в заявление.

Тбилисская транспортная компания приносит извинения своим пассажирам за дискомфорт.

На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях — Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро — 57 километров, из них первой линии — 40 километров, а второй — 17 километров.






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