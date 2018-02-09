Из-за короткого замыкания в тбилисском метро произошло задымление

09.02.2018 15:02 Задымление произошло сегодня на станции тбилисского метрополитена «Марджанишвили». Причиной послужило короткое замыкание, говорится в заявление «Тбилисской транспортной компании».



Как отмечено в заявлении, в 12:32 по местному времени короткое замыкание произошло в проводке табло в нижнем вестибюле станции.



«В результате оперативных действий соответствующей службы подачу электрическтва к табло вовремя отключили и исправили погрешность. Указанный факт не вызвал препятствий для передвижения поездов. Станция Марджанишвили продолжает обслуживать пассажиров в обычном режиме», — говорится в заявление.



Тбилисская транспортная компания приносит извинения своим пассажирам за дискомфорт.



На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях — Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро — 57 километров, из них первой линии — 40 километров, а второй — 17 километров.















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