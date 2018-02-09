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За махинации с деньгами Иванишвили банкир Credit Suisse приговорен к тюрьме
09.02.2018 20:37
Женевский суд признал виновным и приговорил к пяти годам тюрьмы бывшего менеджера банка Credit Suisse Патриса Лескодрона, обвиняемого в многолетних махинациях с деньгами, сообщает Bloomberg.
Лескодрон управлял личными состояниями выходцев из постсоветских стран, среди которых экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили и российский миллионер Виталий Малкин.
По данным следствия, в течение шести лет банкир занимался неавторизованными инвестициями и покупал акции иностранных компаний от имени своих клиентов. Чтобы скрыть свои действия, он подделывал подписи на договорах, фальсифицировал кредитные соглашения, вводил клиентов в заблуждение по поводу размеров их счетов и обходил систему надзора Credit Suisse.
Для того, чтобы скрыть финансовые потери, Лескодрон перевел около сотни миллионов долларов со счета Иванишвили – своего самого состоятельного клиента, на счета других клиентов.
Против банкира были выдвинуты обвинения в мошенничестве, подделке документов и недобросовестном управлении финансами. Помимо тюремного заключения, суд принял решение конфисковать движимое и недвижимое имущество Лескодрона на сумму 22 миллиона франков.
Также Лескодрон должен выплатить Credit Suisse 130 миллионов франков. В свою очередь, банк обязали возместить финансовые потери пострадавшим клиентам.
Credit Suisse уже подтвердит, что возместит ущерб Иванишвили в ближайшее время. Адвокат, представлявший в суде интересы грузинского миллиардера, отказался комментировать приговор.
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