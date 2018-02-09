Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

За махинации с деньгами Иванишвили банкир Credit Suisse приговорен к тюрьме


09.02.2018   20:37
Женевский суд признал виновным и приговорил к пяти годам тюрьмы бывшего менеджера банка Credit Suisse Патриса Лескодрона, обвиняемого в многолетних махинациях с деньгами, сообщает Bloomberg.

Лескодрон управлял личными состояниями выходцев из постсоветских стран, среди которых экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили и российский миллионер Виталий Малкин.

По данным следствия, в течение шести лет банкир занимался неавторизованными инвестициями и покупал акции иностранных компаний от имени своих клиентов. Чтобы скрыть свои действия, он подделывал подписи на договорах, фальсифицировал кредитные соглашения, вводил клиентов в заблуждение по поводу размеров их счетов и обходил систему надзора Credit Suisse.

Для того, чтобы скрыть финансовые потери, Лескодрон перевел около сотни миллионов долларов со счета Иванишвили – своего самого состоятельного клиента, на счета других клиентов.
Против банкира были выдвинуты обвинения в мошенничестве, подделке документов и недобросовестном управлении финансами. Помимо тюремного заключения, суд принял решение конфисковать движимое и недвижимое имущество Лескодрона на сумму 22 миллиона франков.

Также Лескодрон должен выплатить Credit Suisse 130 миллионов франков. В свою очередь, банк обязали возместить финансовые потери пострадавшим клиентам.

Credit Suisse уже подтвердит, что возместит ущерб Иванишвили в ближайшее время. Адвокат, представлявший в суде интересы грузинского миллиардера, отказался комментировать приговор.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Гудаури пройдут дипломатические горнолыжные состязания
Валютный фонд положительно оценил экономическое положение Грузии - Минэкономики
Bloomberg советует любителям лыжного спорта поехать в Гудаури
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Грузии откроется Институт абхазского языка и культуры
Вахтанг Колбая требует вернуть информационный выпуск на абхазском языке в эфир ОВГ
Почему дело Гиги Отхозория не попало в отчет правительства А/Р Абхазии - критика оппозиции
В оккупированной Абхазии нашли одно из богатейших захоронений Восточного Причерноморья
1644 абхазов и осетин получили медицинские услуги в медучреждениях Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Алиев: Сегодня Азербайджан является одной из самых стабильных стран в мировом масштабе
Американские конгрессмены об отношениях с Грузией
МВФ: Грузия развивается быстрее, чем мы думали
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна