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Саакашвили сменил место проживания


10.02.2018   11:51
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили переехал из квартиры на улице Костёльной в жилье подальше от центра Киева. Как сообщает «Украинская правда», об этом Саакашвили заявил журналистам у пятизвездочного отеля Fairmont.

«Если вам интересно, как я роскошно живу, то я живу в двухкомнатной квартире на данный момент на 22-м этаже, подальше от центра, около Московской площади», - заявил он, отвечая на вопрос журналистов, что он делал в гостинице.

«Я после всего своего президентства нажил деньги на то, чтобы снять двухкомнатную квартиру. С Костёльной я уже, кстати, съехал, потому что это был офис, и там мы не могли позволить себе дальше жить», - сказал он. По словам Саакашвили, что в отель его пригласила группа иностранных «серьезных гостей» выпить чай.






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