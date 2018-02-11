В Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет

11.02.2018 17:46 Пассажирский самолет «Саратовских авиалиний» потерпел крушение после вылета из «Домодедово» в Орск. Об этом сообщает «Интерфаксу» со ссылкой на источник в экстренных службах.



«Предположительно самолет разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было», - сказал источник.



Ранее источник сообщил «Интерфаксу», что Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск. Связь с экипажем установить не удалось. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и 6 членов экипажа.



Очевидцы сообщили в экстренные службы о падении самолета в Раменском районе Подмосковья.















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