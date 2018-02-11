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В центре Гори произошло разбойное нападение на магазин
11.02.2018 17:51
Некоторое время назад в магазин «Бум», расположенный на улице Сталина, 23, центре Гори, ворвался неизвестный.
По информации очевидцев, в маркет ворвалось одно вооруженное лицо и потребовало деньги.
Владелец магазина комментарий о деталях нападения не давал, соответственно, неизвестно, сумел ли неизвестный похитить деньги. В эти минуты на месте происшествия работают эксперты-криминалисты.
В связи с произошедшим начаты следственные действия.
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