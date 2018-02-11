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На побережье Поти и Кулеви объявлена штормовая ситуация


11.02.2018   19:14
На побережье Поти и Кулеви объявлена штормовая ситуация. Об этом сообщают в городской гидрографической службе.

По информации синоптиков, скорость восточного ветра достигает 12-17 м/сек., временами 21-23 м/сек.

Также сообщается, что на море фиксируется волнение от 2 до 3 баллов, однако завтра в ночные часы оно усилится до 4 баллов и сохранится до 14 февраля. По данным синоптиков, в течение трех дней временами будет идти дождь. Максимальная температура воздуха достигнет +10 градусов.







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